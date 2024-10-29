«Не вижу в этом ничего плохого» - латвийский баскетболист Тимма решил продолжить карьеру в РФ

Латвийский баскетболист Янис Тимма не считает свое решение продолжить карьеру в России ошибочным, сообщил спортсмен в своем аккаунте в Instagram.

Как сообщалось, что Тимма продолжит баскетбольную карьеру в турнире, организованном российской букмекерской компанией «Лига Ставок», представляя команду «Аликсон».

«Насколько же вы, 99% моих подписчиков, бесполезны. Оставьте в покое хотя бы мою семью», - написал Тимма.

«Это мое решение и я не вижу в этом решении ничего плохого. Я играл в баскетбол и жил свою жизнь», - указал он, добавив, что, наверно, ни у кого не должны возникать вопросы, почему свой текст он написал именно на латышском.

Игра в России будет означать, что Тимме больше не будет разрешено представлять Латвию.

Тимма, сыгравший свою первую игру в составе сборной в 2014 году, провёл 35 официальных игр в майке сборной Латвии, набрав 338 очков, а всего баскетболист принял участие в 56 матчах сборной Латвии, набрав 513 очков.