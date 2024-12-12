В уходящем году национальная сборная отметила 100–летие участия независимой Латвии в Олимпиадах, но не получила ни одной медали в Париже.

Для сравнения: в 2020 году в Токио были и золото, и бронза, а в 2004 году в Афинах четыре серебра – максимальное количество медалей.

Зато спортфункционеры хорошо отчитались в Сейме.

Основным критерием для любой деятельности в ЛР, как известно, является финансовая составляющая. В этом отношении Латвийский национальный спортивный центр выглядит достойно — оборот в 2023 году составил 3,356 миллиона евро, что на 11,8% больше, чем годом ранее.

Несмотря на то, что государственные спортивные объекты для населения — даже весьма платные, работает бюджетная организация без прибыли, зато убытков стало всего 780 тысяч евро, что на 28,5% меньше.

"Существенная причина меньших убытков, чем они планировались, есть контроль затрат, позитивные тенденции в области коммунальных платежей", — отмечается в материале, который Министерство образования и науки направило в Комиссию Сейма по публичным расходам и ревизии.

Спортивное хозяйство

За 2023–2024 гг. в области строительства спортивных объектов удачно освоили 41,3 миллиона евро. Инвестиции шли из бюджета, из фондов ЕС, займов у кредитных организаций.

Основными объектами стали спортивный квартал у стадиона "Даугава", центральная площадка и Легкоатлетический манеж, а также зал командных видов спорта.

Также на своем балансе Латвийский национальный спортивный центр держит спортцентр "Межапаркс", теннисный центр "Лиелупе" и Сигулдскую санно–бобслейную трассу.

В среднем в прошлом году число работников Центра составляло 99, в этом году — 105.

Награда нашла героев

Руководят Центром председатель правления Даниэлс Натриньш и член правления Андрис Парупс, у первого в 2023 году зарплата составила 96 201 евро, у второго 81 990 евро.

Кстати, это еще довольно скромно — как отмечается в документе МОН, применяется коэффициент "5" при максимальном размере "8".

Остается добавить, что за золотую медаль в Латвии полагается премия в размере 140 тыс. евро. Таким образом, за четырехлетний олимпийский цикл Натриньш и Парупс заработали на две с половиной золотых медали.