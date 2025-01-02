У друзей появилась еще одна версия смерти Яниса Тиммы

Прошло более двух недель с тех пор, как в Москве скончался латвийский баскетболист Янис Тимма. У его друзей и семьи до сих пор много вопросов об обстоятельствах смерти спортсмена.

Друг Яниса, бизнесмен Марк Пугачев, с которым баскетболист познакомился, живя в Майами, признается, что не верит в то, что Тимма покончил жизнь самоубийством. Скорее всего, кто-то помог баскетболисту умереть. По словам Марка, возможность самоубийства подвергают сомнению и другие родственники Яниса. Пугачев, который уже совершил почти невозможное, привезя из Америки пса Бу из Америки к отцу Яниса Райту Тимме, не скрывает этого в социальной среде – он считает своей миссией найти виновника смерти Яниса. У Марка теперь все больше информации, и, оценив ее всю, он говорит – нельзя оставлять все как есть, истина должна выйти на свет.

Бизнесмен, много лет живущий в Америке, 27 декабря приехал в Ригу на похороны Тиммы, встретился с сестрой Яниса, отцом, матерью и другими близкими. Тронутый тем, насколько искренними являются близкие Тиммы люди и атмосфера в Латвии, он остался в нашей стране еще на несколько дней, чтобы встретить Новый год. И на похоронах, и после Пугачев общался с семьей Яниса, но они также не получили подтверждения того, что бывшая жена Тиммы Анна Седокова оказала финансовую помощь после смерти Яниса, о чем сообщали СМИ.

«Может быть, она помогла. Возможно. Но мне никто эту информацию не подтвердил», — говорит Марк. Многим показалась странной первая реакция Седоковой в социальных сетях после смерти Тиммы – вместо того, чтобы сказать, как ей жаль и выразить соболезнования родителям мужа и сыну, Анна сделала заявление о себе: в каком аду она жила эти последние годы.

Пугачев публично раскрывает еще кое-какую информацию — после смерти Тиммы Седокова позвонила его матери и попросила ПИН-код SIM-карты телефона Яниса, видимо, желая получить доступ к содержащейся там информации и, возможно, удалить ее. Еще один нюанс — как и у многих людей, жизнь которых проходит между разными странами, у Тиммы тоже было как минимум два, а то и три телефона, и все они имели доступ к его аккаунтам в социальных сетях.

Сообщается, что один из телефонов, который находился у Яниса на момент его смерти, был конфискован российскими властями в качестве вещественного доказательства и до сих пор не возвращен родителям Тиммы. Ссылаясь на слова латвийских друзей Тиммы, Пугачев публично заявляет, что они также не верят в то, что Янис решил покончить с собой на лестнице дешевого московского хостела. Это правда, что у него были не самые легкие времена в жизни, но похоже, что он не собирается уходить на пенсию. Планы на будущее были, перед праздниками он сказал матери, что если получит вид на жительство в России, то сможет приехать на каникулы в Латвию, также заказал игрушки для сына.

Вызывает недоумение и финансовое положение Яниса Тиммы. Пугачев сообщил в социальных сетях, что у него есть документы, подтверждающие, что Тимма владел тремя объектами недвижимости и делил квартиру с Седоковой в центре Москвы. Ничего этого больше нет, его нашли мертвым с 27 долларами в кошельке… Пугачев не скрывает – понятно, что Тимму не вернуть к жизни, случилась большая трагедия, Яниса больше нет. Однако возникает ощущение, что совершена огромная несправедливость, и Марк считает своим долгом помочь близким узнать правду.