Baltijas balss logotype

У друзей появилась еще одна версия смерти Яниса Тиммы 2

Спорт
Дата публикации: 02.01.2025
BB.LV
У друзей появилась еще одна версия смерти Яниса Тиммы
ФОТО: LETA

Прошло более двух недель с тех пор, как в Москве скончался латвийский баскетболист Янис Тимма. У его друзей и семьи до сих пор много вопросов об обстоятельствах смерти спортсмена.

Друг Яниса, бизнесмен Марк Пугачев, с которым баскетболист познакомился, живя в Майами, признается, что не верит в то, что Тимма покончил жизнь самоубийством. Скорее всего, кто-то помог баскетболисту умереть. По словам Марка, возможность самоубийства подвергают сомнению и другие родственники Яниса. Пугачев, который уже совершил почти невозможное, привезя из Америки пса Бу из Америки к отцу Яниса Райту Тимме, не скрывает этого в социальной среде – он считает своей миссией найти виновника смерти Яниса. У Марка теперь все больше информации, и, оценив ее всю, он говорит – нельзя оставлять все как есть, истина должна выйти на свет.

Бизнесмен, много лет живущий в Америке, 27 декабря приехал в Ригу на похороны Тиммы, встретился с сестрой Яниса, отцом, матерью и другими близкими. Тронутый тем, насколько искренними являются близкие Тиммы люди и атмосфера в Латвии, он остался в нашей стране еще на несколько дней, чтобы встретить Новый год. И на похоронах, и после Пугачев общался с семьей Яниса, но они также не получили подтверждения того, что бывшая жена Тиммы Анна Седокова оказала финансовую помощь после смерти Яниса, о чем сообщали СМИ.

«Может быть, она помогла. Возможно. Но мне никто эту информацию не подтвердил», — говорит Марк. Многим показалась странной первая реакция Седоковой в социальных сетях после смерти Тиммы – вместо того, чтобы сказать, как ей жаль и выразить соболезнования родителям мужа и сыну, Анна сделала заявление о себе: в каком аду она жила эти последние годы.

Пугачев публично раскрывает еще кое-какую информацию — после смерти Тиммы Седокова позвонила его матери и попросила ПИН-код SIM-карты телефона Яниса, видимо, желая получить доступ к содержащейся там информации и, возможно, удалить ее. Еще один нюанс — как и у многих людей, жизнь которых проходит между разными странами, у Тиммы тоже было как минимум два, а то и три телефона, и все они имели доступ к его аккаунтам в социальных сетях.

Сообщается, что один из телефонов, который находился у Яниса на момент его смерти, был конфискован российскими властями в качестве вещественного доказательства и до сих пор не возвращен родителям Тиммы. Ссылаясь на слова латвийских друзей Тиммы, Пугачев публично заявляет, что они также не верят в то, что Янис решил покончить с собой на лестнице дешевого московского хостела. Это правда, что у него были не самые легкие времена в жизни, но похоже, что он не собирается уходить на пенсию. Планы на будущее были, перед праздниками он сказал матери, что если получит вид на жительство в России, то сможет приехать на каникулы в Латвию, также заказал игрушки для сына.

Вызывает недоумение и финансовое положение Яниса Тиммы. Пугачев сообщил в социальных сетях, что у него есть документы, подтверждающие, что Тимма владел тремя объектами недвижимости и делил квартиру с Седоковой в центре Москвы. Ничего этого больше нет, его нашли мертвым с 27 долларами в кошельке… Пугачев не скрывает – понятно, что Тимму не вернуть к жизни, случилась большая трагедия, Яниса больше нет. Однако возникает ощущение, что совершена огромная несправедливость, и Марк считает своим долгом помочь близким узнать правду.

#r.i.p. #спорт #янис тимма
18
2

Комментарии (2)

  • VS
    Vad Sorry
    3-го января

    Парень просто ни любил проигрывать, а на самом деле проиграл, земля ему. Пухом.....

    0
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    2-го января

    Создается впечатление что на смерти Яниса пытается пиарится некий мерзкий червяк. Как его зовут, как думаете?

    8
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Костя Цзю отреагировал на решение сына Тима запретить ему посещать свой бой
Костя Цзю отреагировал на решение сына Тима запретить ему посещать свой бой
Бостон рукоплещет Васильеву и Кулишу
Бостон рукоплещет Васильеву и Кулишу
Шоу Порзиньгиса в Финиксе
Шоу Порзиньгиса в Финиксе
Восьмая шайба Теодора Блюгера
Восьмая шайба Теодора Блюгера
Почему баскетбольный мяч оранжевого цвета?
Почему баскетбольный мяч оранжевого цвета?
Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам за сезон в возрасте 39+ лет
Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам за сезон в возрасте 39+ лет
Сборная Латвии по хоккею начинает подготовку к чемпионату мира
Сборная Латвии по хоккею начинает подготовку к чемпионату мира
Сын Кости Цзю запретил отцу приходить на его бои
Сын Кости Цзю запретил отцу приходить на его бои

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео