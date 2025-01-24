Депутат в шоке: полицейские попросили латышей снять шарфы РФШ, поскольку…не смогут защитить их от голландских фанатов

Депутат Сейма от нацблока Артур Бутанс поделился историей о том, как сотрудники госполиции просили вчера латышей снять шарфы с названием латвийского клуба, поскольку не смогут их защитить в случае нападение голландских фанатов.

"Ситуация: латыши сидят в баре возле стадиона с атрибутикой РФС и ждут футбольный матч. Входят четверо полицейских и говорят латышам снять шарфы РФС и сидеть тихо, потому что мимо сразу же пройдет толпа фанатов «Аякса», и им четверым не справиться.

Прежде всего, нормально ли, что латыш вынужден чуть ли не прятаться под столом, потому что полиция не в состоянии его защитить? В своей стране, в своем городе! Разве не следовало «захватить» гостей нашей страны? Почему на данный участок было отправлено только 4 сотрудника полиции? Они также оказались заложниками непродуманного планирования Министерства внутренних дел. У нашего Алтаря Свободы — Памятника Свободы — все остается свободным и открытым. Журналиста ЛТВ отпинали, а на Памятник Свободы помочились. А количество болельщиков, маршрут и ожидаемое поведение были известны. Так почему же не было никаких действий? Ошибка в планировании или отсутствие воли? Как так получается, что 16 марта, когда 90-летние латвийские солдаты возлагают цветы к подножию Памятника Свободы, угроза считается большей, а количество полицейских больше, чем когда там идут пьяные футбольные хулиганы в расцвете сил? МВД заявляет, что не может задержать всех. Здесь следует напомнить, что первым признаком демонстрации силы является достаточное присутствие полиции и сил безопасности. Если оно будет убедительным и достаточным, то никто не посмеет осквернить памятник. И именно этого не было сделано. Важно понимать, что фанаты «Аякса» не входят в число самых сумасшедших фанатов в мире. Очень посредственные, даже по сравнению с польской «Легией», которая посетила Лиепаю в 2012 году. Как мне рассказали в городской думе, тогда при поддержке МВД была задействована не только полиция, но и оперативные подразделения, а также земессарги в большом количестве. Не обошлось без инцидентов, но службы справились успешно!

Короче говоря, были предоставлены все ресурсы, информация и даже время для того, чтобы все своевременно предсказать, спланировать и предотвратить. Это домашнее задание, которое не выполнило Министерство внутренних дел, и за которое мы привлечем министра Козловскиса к ответственности!", - указал депутат.

Как сообщалось ранее, в четверг вечером болельщики нидерландского футбольного клуба «Аякс» устроили беспорядки в центре Риги и, предположительно, повредили памятник Свободы пиротехническими изделиями. Это подтверждают публикации очевидцев в социальных сетях и размещенные видеозаписи.

Очевидцы сообщили, что сотни болельщиков вели себя хулигански у памятника Свободы, запускали фейерверки, которые попадали как в людей, так и в сам памятник, причиняя ему ущерб.