От Латвии отделили Латгале и Земгале! Почему?! Карта Евролиги шокировала людей 3 1857

Дата публикации: 05.02.2025
Баскетбольный журналист и создатель сайта «Sportacentrs» Кристиан Диланс поделился в социальных сетях тревожной новостью: в опубликованном Евролигой УЛЕБ видеоролике неправильно изображена территория Латвии, от нее отделены территории Латгалии и Земгале.

«Здравствуйте, представители Евролиги. В одном из опубликованных вами видео часть карты Восточной Латвии отделена от остальной территории страны. Почему? Это совершенно неприемлемо. Как латыш, я призываю вас исправить эту ошибку как можно скорее!», - написал Диланс, отметив, что что фотографию ему прислал друг.

Многие в комментариях заявили, что «такая ситуация неприемлема, и призвали представителей Евролиги как можно скорее исправить свою ошибку.

«Это непростительно. Необходимо принять меры», — отмечает Интар.

«Кто автор этой карты? И передайте это сообщение в Службу государственной безопасности — у них есть работа в этом направлении. Это неприемлемо», — указывает Родни, выражая подозрение, что это не ошибка.

Янис, в свою очередь, призвал выяснить, как такое вообще возможно.

