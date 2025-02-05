Баскетбольный журналист и создатель сайта «Sportacentrs» Кристиан Диланс поделился в социальных сетях тревожной новостью: в опубликованном Евролигой УЛЕБ видеоролике неправильно изображена территория Латвии, от нее отделены территории Латгалии и Земгале.

«Здравствуйте, представители Евролиги. В одном из опубликованных вами видео часть карты Восточной Латвии отделена от остальной территории страны. Почему? Это совершенно неприемлемо. Как латыш, я призываю вас исправить эту ошибку как можно скорее!», - написал Диланс, отметив, что что фотографию ему прислал друг.

Hello @EuroLeague @cankeyder !



A friend of mine sent this picture to me. In one of your videos a part of Eastern Latvia is shown as separated on the map. Why is that? This is COMPLETELY UNACCEPTABLE. As a Latvian, I urge you to correct it as soon as possible.



Многие в комментариях заявили, что «такая ситуация неприемлема, и призвали представителей Евролиги как можно скорее исправить свою ошибку.

«Это непростительно. Необходимо принять меры», — отмечает Интар.

«Кто автор этой карты? И передайте это сообщение в Службу государственной безопасности — у них есть работа в этом направлении. Это неприемлемо», — указывает Родни, выражая подозрение, что это не ошибка.

Янис, в свою очередь, призвал выяснить, как такое вообще возможно.