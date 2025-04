Your browser does not support the video tag.

1 марта в регулярном чемпионате НХЛ состоялся очередной матч – между собой играли «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Перед началом этой встречи букмекеры считали фаворитами «Тампу», на победу которой был коэффициент 2.36 в основное время. Гости смогли оправдать собственный высокий статус, добившись успеха со счётом 3:1. Данный матч стал не только противостоянием двух команд, но и соперничеством Александра Овечкина с Никитой Кучеровым. Никита отметился результативной передачей. Александр забросил очередную шайбу, приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки ещё не один шаг – теперь ему осталось 10 голов до уникального достижения легендарного канадца.

Поделиться статьей