В первый день недели нас ждет порывистый ветер

В понедельник в Латвии западный, юго-западный ветер в порывах усилится до 12-17 метров в секунду, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

Небо будет облачным, в Курземе временами выглянет солнце. В восточной части страны местами, а к вечеру уже на большей территории ожидается небольшой дождь.

Максимальная температура воздуха составит +3..+7 градусов.

В Риге будет преимущественно облачно, без осадков. Во второй половине дня порывы западного, юго-западного ветра достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +6 градусов.

На погоду в большей части Европы влияет область высокого давления, в то время как на севере расположен обширный циклон.