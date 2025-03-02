Парижскому монетному двору поступило 220 запросов на замену медалей Олимпиады-2024

«Процесс продолжается по просьбе спортсменов. Мы сделали все возможное с августа 2024 года, чтобы обеспечить замену медалей», — говорится в заявлении монетного двора.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил в январе, что бракованные медали будут заменены.

Ранее стало известно, что спортсмены вернули более сотни медалей Олимпийских игр 2024 в организационный комитет турнира.

Атлеты в соцсетях пожаловались на состояние бронзовых медалей, опубликовав фотографии с облезшим покрытием наград.

Жалобы спортсменов привели к увольнению трех сотрудников Парижского монетного двора, отвечавших за производство и качество медалей. Парижский монетный двор признал наличие технического дефекта в покрытии, нанесенном на награды.