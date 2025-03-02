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Парижскому монетному двору поступило 220 запросов на замену медалей Олимпиады-2024 1

Спорт
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Парижскому монетному двору поступило 220 запросов на замену медалей Олимпиады-2024

Парижский монетный двор начал производить замену медалей летних Олимпийских игр 2024.

«Процесс продолжается по просьбе спортсменов. Мы сделали все возможное с августа 2024 года, чтобы обеспечить замену медалей», — говорится в заявлении монетного двора.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил в январе, что бракованные медали будут заменены.

Ранее стало известно, что спортсмены вернули более сотни медалей Олимпийских игр 2024 в организационный комитет турнира.

Атлеты в соцсетях пожаловались на состояние бронзовых медалей, опубликовав фотографии с облезшим покрытием наград.

Жалобы спортсменов привели к увольнению трех сотрудников Парижского монетного двора, отвечавших за производство и качество медалей. Парижский монетный двор признал наличие технического дефекта в покрытии, нанесенном на награды.

#олимпиада
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    2-го марта

    Даже, медали сделать не смогли. Наверное, там такие же воры сидят, как и у нас в правительстве.

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