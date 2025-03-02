Скандально известные джинсы Магнуса Карлсена продали на аукционе за $ 36 тысяч

Джинсы норвежского шахматиста Магнуса Карлсена, за которые его дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду в Нью‑Йорке, продали на аукционе за $ 36 100 долларов.

Об этом сообщил Карлсен в социальных сетях.

Карлсен получил дисквалификацию из‑за нарушения дресс‑кода и отказа переодеться. Он пришел на один из матчей ЧМ-2024 в джинсах вместо положенных брюк.

Стартовая цена джинсов была $ 7,6 тысячи. Норвежец пообещал, что вырученные средства будут направлены в международную благотворительную организацию Big Brothers Big Sisters, основанную в 1904 году.