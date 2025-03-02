Лионель Месси: два года в «ПСЖ» были неприятными для меня, я был несчастлив каждый день

Бывший форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заявил, что был рад быть игроком «Интер Майами» после двух лет, проведённых в парижском клубе. Аргентинец выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год.

Переход в «Интер Майами» стал отличной возможностью для меня, особенно с учётом того, как прошли мои годы в Париже. Решение по переходу в «ПСЖ» я должен был принять очень быстро, потому что требовалось покинуть «Барселону». Эти два года были неприятными для меня. Я был несчастлив каждый день: и на тренировках, и во время игр.

Мне было трудно приспособиться ко всему этому. Сейчас мне нравится, где я нахожусь, что делаю. Нравятся мои ежедневные тренировки, матчи, мои отношения с друзьями и семьёй. Я счастлив жить сегодняшним днём, – заявил Месси в интервью Apple Music.