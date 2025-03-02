В Бразилии черепаха 10 лет прожила под полом из плитки

Супруги из бразильского города Итакайя обнаружили под полом своего дома живую черепаху, которая провела там целых 10 лет, информирует What’s the Jam?

Необычная находка произошла, когда хозяева пригласили специалиста для выяснения причины сырости во флигеле. Рабочий заметил полость под одной из плиток, сообщил об этом владельцам и разбил покрытие молотком. Под плиткой оказалась черепаха, которую семья считала пропавшей много лет назад.

Как предполагают специалисты, это зубчатая черепаха (Chelonoidis denticulata). Эти рептилии медленно расходуют энергию, а в их рацион входят как растения, так и мелкие животные. По словам биолога А. В. де Карвалью, выживание черепахи стало возможным благодаря наличию воды, доступа к кислороду и питанию насекомыми, которые могли попадать в укрытие.

В неволе у черепахи слегка деформировался панцирь, а также развилась светобоязнь. Сейчас она обитает в ванной комнате дома, где хозяева подкармливают ее фруктами.