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Усик объяснил присутствие своего чемпионского пояса на встрече Зеленского и Трампа 2

Спорт
Дата публикации: 01.03.2025
BB.LV
Усик объяснил присутствие своего чемпионского пояса на встрече Зеленского и Трампа

Боксер Усик заявил, что президент Зеленский подарил Трампу специальный пояс

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира Александр Усик отреагировал на информацию о том, что президент страны Владимир Зеленский подарил его чемпионский пояс лидеру США Дональду Трампу во время встречи в Белом доме. Его слова приводит «Чемпион».

Спортсмен заявил, что все его пояса хранятся дома. Он объяснил, что Зеленский подарил Трампу специальный пояс. «Я знаю, что это за пояс, я просто никому ничего не могу сказать», — добавил Усик.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. В качестве подарка украинский политик привез Трампу чемпионский пояс Усика. Во время визита пояс находился рядом с украинской делегацией.

#дональд трамп #спорт
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    2-го марта

    То есть бубочка в впарил трампу поддельный фуфел, получается, если все пояса этого как его там, на месте?🤣 Ааа!!! Просто ор с этого наркета.😆😆😆

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  • MT
    Michael T.
    1-го марта

    Нуу, и как...Помогло??? Как бусы попуасам

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