В футболе введено новое «правило восьми секунд»

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в правила футбола. Решение было принято на ежегодном общем собрании IFAB в североирландском Белфасте.

Ключевое изменение касается владения мяча вратарем и затяжки времени. IFAB единогласно решил внести поправку в Правило 12.2 («Свободный удар»). Поправка означает, что, если вратарь держит мяч дольше восьми секунд (при этом судья использует визуальный пятисекундный отсчет), арбитр назначает угловой удар в пользу команды соперника.

Сейчас, согласно правилам, если вратарь держит мяч более 6 секунд, арбитр назначает свободный удар.

В сообщении IFAB подчеркивается, что испытания этого правила показали свою эффективность и помогли минимизировать случаи затяжки времени со стороны вратарей. Новое «правило восьми секунд» начнет действовать с Клубного чемпионата мира ФИФА-2025, который стартует 14 июня.