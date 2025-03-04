Арина Соболенко о переезде в Майами: это город, в котором есть все, что вам нужно — шопинг, вкусная еда, пляж, искусство и вечеринки

Трехкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своей любви к Майами.
— Что заставило тебя переехать в Майами?
— Главная причина моего переезда в Майами — это энергетика данного города. Майами очень красив и является комфортным местом для занятий теннисом.
— Что тебе больше всего нравится в этом городе?
— Мне нравится в Майами все! Это город, в котором есть все, что вам нужно: отличный шопинг, вкусная еда, пляж, искусство и вечеринки. Чем бы вы не захотели заняться, вы найдете это здесь.
— Где тебя можно застать, если ты в городе?
— Когда я в Майами, вы можете найти меня в Бал-Харборе или в одном из моих любимых ресторанов — Casadonna, Houston’s или Makoto, — приводит слова Соболенко Ocean Drive.
Комментарии (0)
Оставить комментарий