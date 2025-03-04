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Криштиану Роналду назвал стадион, на котором больше всего любил забивать 0

Спорт
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Криштиану Роналду назвал стадион, на котором больше всего любил забивать

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своём самом излюбленном месте для забивания голов.

Легенда мирового футбола признался, что им является стадион «Камп Ноу», домашняя арена «Барселоны» вместительностью в 99 000 мест.

  • Люди свистели, но мне было всё равно на оскорбления. Я думал только о том, как забить и заставить их замолчать. Я был на вершине. Мне нравилось забивать голы на «Камп Ноу» больше, чем на «Бернабеу, – приводит слова Роналду GiveMeSport со ссылкой на телепередачу El Chiringuito.

40-летний португалец выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. За «сливочных» он сыграл 438 матчей и забил 450 голов. На «Камп Ноу» Роналду провёл 34 матча и забил 20 голов.

Криштиану Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги Чемпионов УЕФА, чемпионом Англии, Испании и Италии.

#криштиану роналду
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