Балтийская лига по волейболу: когда Латвия на обочине финалов

Если мужские волейбольные команды так и не смогли выйти в финал Балтийской лиги, то в женском турнире участие в «Финале четырех» принимала команда РСУ/МСГ. Правда, выше третьего места подняться у подопечных Ингуны Минусы все равно не получилось (на фото).

Решающие игры проходили в Каунасе, где в полуфинале чемпионки Латвии со счетом 1:3 уступили эстонскому «Виастону». И только в матче за «бронзу» латвийский клуб был сильнее таллинского «Талтека» – 3:1.

А вот финал остался за «Виастоном», который в решающем матче обыграл хозяек площадки – 3:2 и впервые завоевал титул. Зато латвийские команды третий год подряд оказываются в призерах. Что касается мужского турнира, то в полуфинале даугавпилсский «Эзерземе/ДУ» дважды уступил «Бигбанку» из Тарту – 0:3 и 0:3.

А это значит, что в предстоящие выходные дни за «бронзу» поспорят латвийский клуб и эстонский «Выру», а за титул – «Пярну» и «Бигбанк». Решающие матчи пройдут в Тарту 8 марта.