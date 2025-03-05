«Зимняя классика»: почти 100 тысяч зрителей в Коламбусе

На днях в Коламбусе прошла последняя игра на открытом воздухе в сезоне-2024/25. И она стала второй самой посещаемой за всю историю Национальной хоккейной лиги (94 571 зритель). Гостил в Огайо «Детройт» - соперник в гонке за плей-офф. Победа осталась за «Коламбусом» Элвиса Мерзликина, который был признан второй звездой встречи – 5:3. По такой игре интересны не только шайбы и статистика.

Матчи на открытом воздухе всегда выделяются из общего сезона НХЛ не только местами проведения (тут был стадион университета Огайо), но и картинкой. Комплекты формы, в которых играли «Коламбус» и «Детройт», тоже были очень даже оригинальными. Еще важное о посещаемости: 94 751 болельщик - это не только второй самый посещаемый матч в истории НХЛ, но и третий во всем хоккее.

Забавно, что для «Детройта» эта игра также вторая по посещаемости: в «Зимней классике» 2014 года «Ред Уингс» принимали «Торонто» на глазах у 105 491 человека! Показатели той встречи немного опередили матч студенческих команд Мичигана («Вулверинс» и «Спартанс» собирали 104 173 зрителя на трибунах).

Что еще запомнилось? Бывший нападающий «Коламбуса» Джонни Годро, погибший прошлым летом, незримо присутствовал на матче. На трибуне были его вдова Мередит и трое детей, включая Джонни-младшего, родившегося после смерти хоккеиста. В первом периоде на экранах показали трибьют покойному Джонни и его брату Мэттью. На матч игроки «Детройта» приехали в разных свитерах, но фамилия и номер на всех были одинаковыми. Тем временем, в раздевалке «Коламбуса» висел свитер Джонни. «Невероятный опыт, - поделился после матча главный тренер «Коламбуса» Дин Эвасон. - «Не только победа, конечно. Это фантастика. Но… но все… но все, что было о Джонни, делало это совершенно особенным».

В первом перерыве матча выступала популярная Twenty One Pilots. Выступление вышло ярким. В твиттере даже считают, что Супербоулу стоит взять с этого пример. Но и хоккей там все-таки был… В первом периоде нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков не использовал шикарный момент: Кирилл Марченко из-за ворот отдал ему передачу на пятак, но тот не забил из убойной позиции. Исправился во втором – реализовал большинство. А в победной шайбе «Коламбуса» передачей отметился Иван Проворов. Но ее вспоминать не будут - она случилась еще в зоне защиты. Завершилось все голом в пустые ворота в исполнении Адама Фантилли, в которые перед этим с небольшого расстояния не попал Зак Веренски (шайба угодила в штангу).

Итак, третья звезда очередного игрового дня в НХЛ – форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нелсон с тремя очками (2+1) в матче против «Нэшвилла» (7:4). Вторая звезда – латвийский вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин, отразивший 43 из 46 бросков в матче с «Детройтом» (5:3) на открытом воздухе. Первая звезда - форвард «Бостона» Давид Пастрняк с двумя (1+1) очками в матче с «Питтсбургом» (3:2). Он продлил результативную серию до 17 матчей (15+18 на отрезке), установив новый рекорд для игроков из Чехии.

После Турнира четырех наций «Коламбус» непобедим: четыре победы в четырех матчах с общей разницей шайб 21:10. Два успеха подряд против «Детройта» поменяли команды местами в турнирной таблице: теперь «Блю Джекетс» всего на два потерянных очка отстают от «Нью-Джерси», а «Ред Уингс» опережают «Оттаву» на два очка при лишней игре.