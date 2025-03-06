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Роналду не полетел на матч в Иран из опасений получить 99 ударов плетью 0

Спорт
Дата публикации: 06.03.2025
BB.LV
Роналду не полетел на матч в Иран из опасений получить 99 ударов плетью

Португальский форвард саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду не полетел на первый матч азиатской Лиги чемпионов против иранского «Эстеглаля» из опасений получить 99 ударов плетью за «супружескую измену».

Об этом сообщает Daily Mail.

Причиной отсутствия Роналду на матче называют тот факт, что в сентябре 2023 года Роналду на встрече с болельщицей-инвалидом, иранской художницей Фатимой Хамими, обнял и поцеловал ее, тем самым нарушив иранские законы, поскольку прикосновение к замужней женщине считается прелюбодеянием.

Такие действия запрещены в Иране. При повторном визите в страну Роналду мог быть наказан тюремным заключением и 99 ударами плетью.

Однако иранское посольство опровергло заявления о том, что Роналду грозит порка, несмотря на то, что он также пропустил февральский матч своей команды с «Персеполисом».

«Мы категорически отрицаем вынесение какого-либо судебного решения в отношении какого-либо международного спортсмена в Иране», — заявил представитель посольства.

Отметим, что «Эстеглаль» и «Аль-Наср» в этом матче сыграли вничью со счетом 0:0.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим команды «Аль-Наср». Для легенды футбола сделали исключение и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес, хотя они официально не женаты, а в Саудовской Аравии это строго запрещено.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. Не исключено, что контракт будет продлен. В СМИ появились сообщения, что Роналду может стать владельцем 5% доли клуба.

#спорт #роналду
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