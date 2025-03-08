НХЛ назвала новую предполагаемую дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

НХЛ на официальном сайте обновила предполагаемую дату матча, когда форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может превзойти снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

Во субботу, 8 марта, «Кэпиталз» победили «Детройт» (5:2) в матче регулярного чемпионата. 39-летний Овечкин не отметился голом.

После этой игры НХЛ перенесла дату рекорда хоккеиста на 11 апреля. В этот день «Вашингтон» примет «Каролину».

На счету Овечкина 32 шайбы в нынешнем сезоне и 885 голов за карьеру в НХЛ. Нападающему осталось забросить 10 шайб, чтобы превзойти рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.