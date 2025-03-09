Овечкин провёл фотосессию с семьёй и своими трофеями

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин устроил фотосессию вместе со своей женой Анастасией, сыновьями Сергеем и Ильёй и своими многочисленными наградами. Она была размещена в соцсетях Анастасии Овечкиной.

39-летний Овечкин продолжает бороться за звание лучшего снайпера, которое сейчас принадлежит Уэйну Гретцки. На счету канадца 894 шайбы, заброшенные в регулярных чемпионатах НХЛ за всю его карьеру.

На данный момент Овечкин забил 885 голов. Чтобы повторить достижение Гретцки, ему необходимо забить девять шайб, а для установления нового рекорда – 10.

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 47 играх, где заработал 49 очков (32 гола и 17 передач).