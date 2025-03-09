По следам Трампа? В Латвии резко подскочило число играющих в гольф

Количество лицензированных игроков в гольф в Латвии в прошлом сезоне увеличилось на 38%, что является исторически самым высоким ростом, заявили в Латвийской федерации гольфа (ЛФГ).

В гольф теперь играют 940 новых игроков. В 2023 году количество игроков выросло на 14%. В то же время в Европе число игроков в гольф с 2020 года увеличилось на 9%.

Латвия по количеству игроков в гольф занимает второе место в Балтии, уступая Эстонии и опережая Литву. При этом темпы роста числа новых игроков в Латвии выше, чем в соседних странах.

Средний возраст игрока в гольф в Латвии составляет 37 лет. Это значительно ниже среднего мирового показателя, например, в США средний возраст игрока в гольф — 43 года. 10% новых игроков — это дети и молодежь до 18 лет.

В прошлом году 37% новых игроков составили женщины, что выше среднего показателя по Европе (26%).