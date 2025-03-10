«Вашингтон» победил «Сиэтл», Овечкин забил в пустые ворота

В составе «Кэпиталз» отличились Мартин Фехервари, Дилан Строум, Коннор Макмайкл и Александр Овечкин, который забросил шайбу в пустые ворота. У «Кракен» голы на счету Шейна Райта и Джордана Эберле.

В текущем сезоне Овечкин провел 48 матчей, в которых набрал 50 (33+17) очков. Теперь на счету 39-летнего нападающего 886 шайб в регулярных чемпионатах. До рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось забить 8 голов.

После этого матча «Вашингтон» с 92 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 58 очками — на 13-й строчке «Запада».