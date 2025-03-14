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НХЛ обновила ожидаемую дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки 0

Спорт
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
НХЛ обновила ожидаемую дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Пресс-служба НХЛ на сайте лиги обновила ожидаемую дату, когда нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

12 марта «Вашингтон» на выезде проиграл «Лос-Анджелесу» (7:4). 39-летний россиянин не отметился результативными действиями.

Лига считает, что Овечкин при сохранении текущей результативности в сезоне установит новый рекорд в ночь на 14 апреля в домашней игре с «Коламбусом».

Сейчас в активе Овечкина 886 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему нужно забить еще 9 голов, чтобы побить рекорд Гретцки (894 шайбы).

#александр овечкин
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