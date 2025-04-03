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Глава ФИФА высказался о возможном возвращении России в международный футбол 1 987

Спорт
Дата публикации: 03.04.2025
BB.LV
Глава ФИФА высказался о возможном возвращении России в международный футбол

Глава международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о возможном возвращении России в международный футбол.

"Сейчас идут переговоры о мире в Украине, и я надеюсь, что скоро мы сможем перейти к следующему этапу и вернуть Россию на футбольную арену, потому что это будет означать, что все решено", – приводит Deutsche welle слова Инфантино со ссылкой на PA Media и dpa в четверг, 3 апреля.

"Мы всегда должны стараться использовать футбол, чтобы объединять людей, чтобы объединить страны, особенно в нашем мире, который разделен", – добавил он.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин, в свое время поддержавший идею разрешить российским футболистам до 17 лет вернуться к соревнованиям в 2023 году, также говорил о необходимости единства.

"Нам говорят, что мы никогда не были так разделены. Однако каждый день мы слышим о том, что есть мы и они", – отметил Чеферин.

"Слыша это изо дня в день, легко в это поверить, но позвольте мне сказать вам, что это разделение – всего лишь иллюзия и чрезвычайно распространенная тактика, преднамеренная и очевидная уловка тех, кто стремятся разобщить нас, разделять и властвовать", – добавил он, не уточнив, про кого именно идет речь.

ФИФА и УЕФА 28 февраля 2022 года приняли совместное решение отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой в ответ на полномасштабное вторжение российских войск в Украину. В ответ на войну российские спортсмены были отстранены от почти всех международных соревнований. В частности, под санкции подпали футбольные сборные и клубы РФ.

До участия в соревнованиях в индивидуальных видах спорта, в том числе на Олимпиадах, допускаются россияне в нейтральном статусе, при условии что они не высказывались в поддержку войны против Украины и не связаны с армией.

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#футбол #россия #спорт
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Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    5-го апреля

    За это, Зеля и боролся.

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