Кто из хоккеистов может догнать Овечкина по голам в НХЛ в ближайшее время?

6 апреля 2025 года форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 895-ю шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс». Он превзошел рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки, который держался с 1999 года — 894 гола в регулярных сезонах НХЛ.

Сам Гретцки выступая на церемонии после триумфа Овечкина, сказал: «Мы здесь сегодня, чтобы аплодировать этому парню под номером 8. Можете мне поверить, я знаю, как нелегко забить 894 гола. А 895 шайб — это нечто особенное. Говорят, что рекорды создаются для того, чтобы их превосходить, но я не уверен, что кто-то забьет больше Алекса».

А все-таки, кто сейчас преследует Овечкина в гонке бомбардиров?

Первые 15 мест в рейтинге самых забивных хоккеистов НХЛ всех времен, занимают игроки, которые давно завершили спортивную карьеру. Вообще в списке тех, кто забил более 500 шайб в регулярных чемпионатах только четверо до сих пор выходят на лед. Один из них — сам Овечкин, а кто трое других?

Евгений Малкин, играющий за клуб «Питтсбург Пингвинз» забросил 513 шайб за 19 лет в НХЛ. Его средний показатель — 0,43 гола за игру, и такими темпами ему придется догонять Овечкина лет десять, не меньше. Но тут важно учитывать, что Евгений ненамного моложе Александра, ему уже 38 лет. А это значит, что у него в запасе 2-3 сезона максимум. Следовательно, шансы побить рекорд Овечкина у него почти нет.

Канадец Стивен Стэмкос моложе, ему только 35 лет и на его счету чуть побольше — 579 голов. В молодости он забивал по 60 шайб за сезон, но сейчас его средний показатель — 0,5, то есть форвард «Тампа Бэй Лайтнинг» забивает примерно раз в две игры. В регулярном сезоне НХЛ команды играют по 84 матча, а значит Стэмкос может забивать по 40 голов, или если чуть улучшит средний темп — по 45. И это если совсем без травм, хотя в такой интенсивной лиге это маловероятный сценарий. Но в теории, играя до 42 лет канадец может попытаться достичь таких же показателей, как Овечкин.

Еще один канадец Сидни Кросби продвинулся дальше всех в погоне за рекордом Овечкина — на его счету 622 шайбы. Но одноклубнику Малкина по «Питтсбургу» уже исполнилось 37 лет, что сильно уменьшает шансы на погоню. Шансы догнать Овечкина — из области фантастики.

Других претендентов, кроме этой троицы, в обозримом будущем не предвидится. Возможно, прямо сейчас где-то подрастает юное дарование, которое сделает блестящую хоккейную карьеру в следующие 20-30 лет. Но как показывает опыт последних лет, забивать голы в НХЛ становится все сложнее с каждым новым сезоном.

К тому же и сам Александр Великий может отыграть еще год по контракту в НХЛ, и улучшить свой рекорд, сделав его абсолютно недосягаемым.