"В результате российских атак повреждены или разрушены 725 спортивных объектов, в том числе 17 тренировочных баз для Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр", — говорится в сообщении.

МИД подчеркнул, что Россия десятилетиями использовала спорт в пропагандистских целях. 10 из 15 российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом, либо публично поддерживали войну России против Украины, либо были связаны с российской армией.

МИД отметил, что пока Украина стремится к миру, Россия продолжает запускать ракеты и разрушать усилия по установлению глобального мира. Министерство предупредило, что России не должно быть места в международном спорте, пока она не прекратит зверства против Украины.

Как уже сообщалось, 3 апреля в Белграде состоялся Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в ходе которого президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду, что Россия вернётся в международный футбол.

On the International Day of Sport for Development and Peace, we speak about the impact of Russia’s war on Ukrainian sport.



As of March 2025, 591 Ukrainian athletes and coaches have been killed by Russia, 22 are held in captivity, and 11 are missing. 725 sports facilities have… pic.twitter.com/PEFU5YshXo