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Россия убила 591 украинского спортсмена, ещё 22 находятся в плену 1 1051

Спорт
Дата публикации: 08.04.2025
BB.LV
x.com/MFA_Ukraine

x.com/MFA_Ukraine

ФОТО: twitter

По состоянию на март этого года Россия убила 591 украинского спортсмена и тренера, ещё 22 находятся в плену, а 11 числятся пропавшими без вести, сообщило Министерство иностранных дел Украины в социальной сети X, пишет ЛЕТА со ссылкой на Укринформ.

"В результате российских атак повреждены или разрушены 725 спортивных объектов, в том числе 17 тренировочных баз для Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр", — говорится в сообщении.

МИД подчеркнул, что Россия десятилетиями использовала спорт в пропагандистских целях. 10 из 15 российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом, либо публично поддерживали войну России против Украины, либо были связаны с российской армией.

"Российский спорт не отделён от государства — он является одним из инструментов оправдания агрессии и подстрекательства к ней. Те, кто утверждают, что спорт должен быть вне политики, также должны признать, что Россия использует спорт как политическое оружие", — подчеркнуло Министерство иностранных дел.

МИД отметил, что пока Украина стремится к миру, Россия продолжает запускать ракеты и разрушать усилия по установлению глобального мира. Министерство предупредило, что России не должно быть места в международном спорте, пока она не прекратит зверства против Украины.

Как уже сообщалось, 3 апреля в Белграде состоялся Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в ходе которого президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду, что Россия вернётся в международный футбол.

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#война рф и украины
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(1)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    8-го апреля

    Ну вот опять (ВАУ) заголовок определил всё . Что значит убили ? Вывели на площадь и расстреляли или они погибли защищая свою родину ?или в курской области как белые колготки в Чечне как.

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