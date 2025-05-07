«Реал» стал самым дорогим клубом в мире, в топ-10 – шесть клубов АПЛ 1 653

Дата публикации: 07.05.2025
BB.LV
По оценке издания CNBC мадридский «Реал» является самым дорогим клубом в мире. Стоимость «сливочных» – $ 6,7 млрд. В первой десятке оказалось сразу шесть клубов из чемпионата Англии.

Топ-15 самых дорогих клубов мира:

«Реал» Мадрид (Испания) – $ 6,7 млрд; «Манчестер Юнайтед» (Англия) – $ 6 млрд; «Барселона» (Испания) – $ 5,65 млрд; «Ливерпуль» (Англия) – $ 5,4 млрд; «Манчестер Сити» (Англия) – $ 5,2 млрд; «Бавария» (Германия) – $ 5,1 млрд; «ПСЖ» (Франция) – $ 4,55 млрд; «Арсенал» (Англия) – $ 4 млрд; «Тоттенхэм» (Англия) – $ 3,55 млрд; «Челси» (Англия) – $ 3,5 млрд; «Боруссия» Дортмунд (Германия) – $2,3 млрд; «Атлетико» Мадрид (Испания) – $2,1 млрд; «Ювентус» (Италия) – $2 млрд; «Ньюкасл» (Англия) – $1,3 млрд; «Интер"(Италия) – $1,25 млрд.

Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
