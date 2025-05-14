Две шайбы, заброшенные в ворота Гудлевского в течение 12 секунд, показали, кто хозяин на Чемпионате мира, проходящем в Швеции.

Вплоть до середины 2-го периода сборная Латвии весьма достойно защищалась, периодически нервируя шведов острыми контратаками.

Перелом наступил на 31-й минуте, когда шведы закинули в сетку латвийских ворот два шайбы подряд.

Следующую шайбу шведские хоккеисты забросили через 36 секунд после начала 3-го периода, а затем за дело взялись латвийские хоккеисты.

Четвертая шайба залетела в ворота от Гудлевскиса от конька Данса Лочмелиса, а пятая – от клюшки Томса Андерсонса. Бей своих, чтобы чужие боялись?

Чужие не испугались и под занавес мачта забросили шестую шайбу, доведя счет до разгромного.

Итоговый счет 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)

Лучшим игроком мачта в составе латвийской команды признан Кристианс Рубинс. По крайней мере он не забил ни одного гола в свои ворота.

Латвия с 6-ю очками занимает четвертое место в своей группе. Идущие без потерь шведы уверено расположились на 1-м месте.

И напоследок красивый гол в исполнении шведов:

А вот самые яркие моменты матча (по версии IIHF):