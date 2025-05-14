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В игре со Швецией латвийских хоккеистов хватило только на полматча 3 2121

Спорт
Дата публикации: 14.05.2025
BB.LV

Две шайбы, заброшенные в ворота Гудлевского в течение 12 секунд, показали, кто хозяин на Чемпионате мира, проходящем в Швеции.

Вплоть до середины 2-го периода сборная Латвии весьма достойно защищалась, периодически нервируя шведов острыми контратаками.

Перелом наступил на 31-й минуте, когда шведы закинули в сетку латвийских ворот два шайбы подряд.

Следующую шайбу шведские хоккеисты забросили через 36 секунд после начала 3-го периода, а затем за дело взялись латвийские хоккеисты.

Четвертая шайба залетела в ворота от Гудлевскиса от конька Данса Лочмелиса, а пятая – от клюшки Томса Андерсонса. Бей своих, чтобы чужие боялись?

Чужие не испугались и под занавес мачта забросили шестую шайбу, доведя счет до разгромного.

Итоговый счет 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)

Лучшим игроком мачта в составе латвийской команды признан Кристианс Рубинс. По крайней мере он не забил ни одного гола в свои ворота.

Латвия с 6-ю очками занимает четвертое место в своей группе. Идущие без потерь шведы уверено расположились на 1-м месте.

И напоследок красивый гол в исполнении шведов:

А вот самые яркие моменты матча (по версии IIHF):

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(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го мая

    Вылет обеспечен - пора домой. Нечего народные деньги на этот позор тратить!

    10
    0
  • З
    Злой
    15-го мая

    Глубоко пофиг

    14
    1
  • AK
    Anton Kvaskov
    15-го мая

    Щенята опять проиграли....да и еще в сухую... ха ха ха .....

    16
    4
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