Шведский форвард получил травму голеностопа, которая включает перелом малоберцовой кости, в матче 17-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:1). В этой встрече Исак отметился забитым мячом.

— Он выбыл надолго, на пару месяцев. Огромное разочарование и для него, и для нас. На мой взгляд, это был безрассудный подкат. Я [ранее] много говорил о фоле Хави Симонса против Вирджила ван Дейка, за который его удалили, но, думаю, это нарушение было непреднамеренным. Полагаю, от такого фола сложно получить травму.

В ситуации с ван де Веном, если ты сделаешь такой подкат 10 раз, то в 10 случаях вероятность получения футболистом серьезной травмы крайне и крайне высока, —приводит слова Слота Sky Sports.