Арне Слот рассказал о том, на какой срок выбыл форвард «Ливерпуля» Александер Исак после перелома ноги 0 69

Спорт
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Арне Слот рассказал о том, на какой срок выбыл форвард «Ливерпуля» Александер Исак после перелома ноги

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, на какой срок выбыл нападающий его команды Александер Исак.

Шведский форвард получил травму голеностопа, которая включает перелом малоберцовой кости, в матче 17-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:1). В этой встрече Исак отметился забитым мячом.

— Он выбыл надолго, на пару месяцев. Огромное разочарование и для него, и для нас. На мой взгляд, это был безрассудный подкат. Я [ранее] много говорил о фоле Хави Симонса против Вирджила ван Дейка, за который его удалили, но, думаю, это нарушение было непреднамеренным. Полагаю, от такого фола сложно получить травму.

В ситуации с ван де Веном, если ты сделаешь такой подкат 10 раз, то в 10 случаях вероятность получения футболистом серьезной травмы крайне и крайне высока, —приводит слова Слота Sky Sports.

#футбол #спорт #травма
