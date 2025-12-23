Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кубок Африки. Мохамед Салах в компенсированное время принес победу сборной Египта, и другие результаты 0 101

Спорт
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кубок Африки. Мохамед Салах в компенсированное время принес победу сборной Египта, и другие результаты

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Египта и Зимбабве волевую победу со счетом 2:1 одержала команда Египта.

На 20-й минуте нападающий сборной Зимбабве Принс Дуб вывел свою команду вперед. На 64-й минуте египетский форвард Омар Мармуш восстановил равенство в счете. Форвард Мохамед Салах на 91+-й минуте принес египтянам первую победу на турнире.

Также в этой группе «B» вчера мерились силами сборные ЮАР и Анголы. Итог — 2:1 в пользу южноафриканской дружины. Освин Апполис открыл счет на 21-й минуте. Полузащитник сборной Анголы Шоу сравнял на 35-й. Лайл Фостер забил победный для команды ЮАР гол на 79-й минуте.

В группе «А» сборная Марокко разобралась с Коморскими Островами — 2:0 (Браим Диас, 55, Эль-Кааби, 74), а команды Мали и Замбии сыграли вничью 1:1 (Синайоко, 61; Дака, 92+).

Читайте нас также:
#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Астон Вилла» повторила клубный рекорд по числу побед подряд во всех турнирах
Изображение к статье: Доротея Вирер о планах после завершения карьеры: хочу наслаждаться семьей, стать мамой
Иконка видео
Изображение к статье: Гол Салаха с пенальти принёс сборной Египта победу над ЮАР в матче Кубка Африки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео