В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Египта и Зимбабве волевую победу со счетом 2:1 одержала команда Египта.

На 20-й минуте нападающий сборной Зимбабве Принс Дуб вывел свою команду вперед. На 64-й минуте египетский форвард Омар Мармуш восстановил равенство в счете. Форвард Мохамед Салах на 91+-й минуте принес египтянам первую победу на турнире.

Также в этой группе «B» вчера мерились силами сборные ЮАР и Анголы. Итог — 2:1 в пользу южноафриканской дружины. Освин Апполис открыл счет на 21-й минуте. Полузащитник сборной Анголы Шоу сравнял на 35-й. Лайл Фостер забил победный для команды ЮАР гол на 79-й минуте.

В группе «А» сборная Марокко разобралась с Коморскими Островами — 2:0 (Браим Диас, 55, Эль-Кааби, 74), а команды Мали и Замбии сыграли вничью 1:1 (Синайоко, 61; Дака, 92+).