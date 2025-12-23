Baltijas balss logotype
58 не предел. Самый старый профессиональный футболист объявил о продолжении карьеры

Дата публикации: 23.12.2025
Изображение к статье: 58 не предел. Самый старый профессиональный футболист объявил о продолжении карьеры

Самый возрастной игрок мира нападающий Кадзуеси Миура принял решение провести еще один год в профессиональном футболе.

В предстоящем сезоне он будет выступать за клуб третьего дивизиона чемпионата Японии «Фукусима Юнайтед».

Для 58‑летнего Миуры это будет уже 41‑й год выступления в профессиональной карьере.

Большой путь начался в 1986 году. Он играл в том числе за «Сантос» (Бразилия), «Дженоа» (Италия), «Сидней» (Австралия), загребское «Динамо» (Хорватия), японские «Виссел Кобе», «Верди Кавасаки», «Иокогама» и многие другие клубы. В составе сборной Японии провел 89 матчей и забил 55 мячей.

Читайте нас также:
#футбол #Япония #спорт #карьера
Оставить комментарий

