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«Он же русский» — инцидент на рижском татами шокировал общественность 5 3212

Спорт
Дата публикации: 20.05.2025
Rus.lsm.lv
«Он же русский» — инцидент на рижском татами шокировал общественность

На детских спортивных турнирах эмоции родителей порой выходят за рамки дозволенного. Порой это может привести к конфликтам (на что не так давно на это обращал внимание Латвийский баскетбольный союз). Один такой случай произошёл в минувшие выходные в Риге, на турнире по дзюдо.

Мама одного из участников допустила спорные высказывания. Инцидент попал на видео. С реакцией уже выступила Латвийская федерация дзюдо, рассказывает передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Инцидент произошёл в минувшую субботу на открытом турнире по дзюдо Young Stars в Риге. В категории до 34 килограммов боролись дети от 8 до 11 лет. После того, как один из борцов прижал соперника к татами, подбодрить своего ребёнка поспешила его мама: «Утри слезы! Все равно. Это русский».

На это маме сделали замечание.

—То, что вы говорите это нормально?

—Да, нормально!

Этот ролик уже успел вызвать возмущения в социальных сетях.

LSM+ удалось связаться с этой мамой. Это Сабине Козловска. Ситуацию она прокомментировала письменно: «С моей стороны ни в чей адрес не прозвучало ничего оскорбительного.

У каждой национальности и культуры есть свои особенности, и борцы русской национальности зачастую отличаются более агрессивной манерой ведения поединков, порой на грани допустимых правил — с чем мой ребёнок сталкивался уже не раз.

Во время поединка (это видно на видео) парень специально надавил на голову моего ребёнка сзади, в результате чего его лицо и нос ударились о татами, что вызвало кровотечение из носа. После этого я сказала своему ребёнку, упомянув национальность соперника, чтобы он собрался и был более внимателен в продолжении борьбы».

Она также отметила, что их семья — многонациональная, среди близких друзей — много русских, в том числе и ее лучшая подруга.

В Латвийской федерации дзюдо отнеслись к произошедшему более серьёзно. У себя на сайте организация разместила сообщение о том, что незамедлительно созовет внеочередное заседание правления, чтобы оценить ситуацию и найти способ, как не допустить подобных случаев в будущем.

«Латвийская федерация дзюдо решительно выступает против любой агрессии, оскорбительных высказываний и нетерпимого поведения со стороны родителей и зрителей во время детских соревнований, а также против разжигания вражды, дискриминации или негативного отношения, основанного на национальности человека или используемом языке. Наши ценности основаны на уважении, честности и развитии детей в спорте, и подобным ситуациям не место в среде дзюдо», — заявила федерация.

LSM+ также спросил у Сабины Козловской, не видит ли она в своих действиях чего-либо предосудительного и, учитывая, что это видео вызвало такой большой резонанс, считает ли она допустимым указывать на национальность спортсмена в публичном пространстве? Ответ был таким: «Я считаю, что своей национальностью нужно гордиться!».

Кстати, сын Сабине выиграл тот бой.

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#дзюдо #национализм
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(5)
  • С
    Сарказм
    20-го мая

    Чушь какая, был на этом турнире (и он далеко не первый), там всегда толпы народа (дзюдоисты, тренеры, родители), вопли стоят на всех языках (в том числе литовском и эстонском), иногда очень интересные для посторонних типа "души его!", "ломай локоть!", "Добивай!" подавляющее число местных клубов (по крайней мере крупных) - полностью двуязычные, президент федерации Всеволод Зеленый (догадайтесь о его родном языке), турнир проходил на базе его школы. и если у какой-то сильно одаренной мамашки в заднице нацстереотипы играют, то это ее личные проблемы. Да и вместо того, чтобы соринку в чужих глазах искать, лучше поищите бревна в своих (хотя бы в тутошних комментариях), там то же самое (иногда в более отвратительной манере, связывающей национальность, с интеллектуальным развитием и родом деятельности, пастухи там, воры и все такое), в обратную сторону цветет в полный рост.

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    18
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    20-го мая

    Ни в одном комментарии не усмотрел каких-либо наездов ни на дзюдо, ни на уважаемого мной Всеволода Зеленого. Речь идет как раз о неадекватных посетителях, больных национализмом настолько, что считают это естественным.

    26
    3
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    20-го мая

    На что я и написал, что "больных национализмом неадекватных посетителей" много и с той и с другой стороны и делать из этого новость и "шокироваться" как бы странно, человеческая дурость и невежество ширится и растет пугающими темпами и какое именно выражение они принимают (в том числе в плане национализма) - не суть важно. Тут вот на форуме пасется минимум парочка записных антисемитов, несущих такое, что блевать тянет и минимум с десяток путинофилов, с одинаковым восторгом поливающих латышей, англосаксов, украинцев и всех прочих, кто не в восторге от их "русского мира", причем с уплором именно на национальную принадлежность. И под их опусами я не встерчал генвных комментов про "больнгых национализмом". Им можно?

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  • Мп
    Мимо проходил
    20-го мая

    То есть если я своему внуку, вице-чемпиону Латвии по кик-боксингу, буду орать с трибуны "Бей этого латыша!" - это будет нормально? Какие-то извращенные понятия получаются...

    83
    2
  • FK
    Filips Korbovs
    20-го мая

    Все это стало возможно благодаря националистам, которые рвутся к власти. Нельзя допустить, что вице-мэр стал мэром, иначе в Риге начнется гражданская война

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