«Он же русский» — инцидент на рижском татами шокировал общественность

На детских спортивных турнирах эмоции родителей порой выходят за рамки дозволенного. Порой это может привести к конфликтам (на что не так давно на это обращал внимание Латвийский баскетбольный союз). Один такой случай произошёл в минувшие выходные в Риге, на турнире по дзюдо.

Мама одного из участников допустила спорные высказывания. Инцидент попал на видео. С реакцией уже выступила Латвийская федерация дзюдо, рассказывает передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Инцидент произошёл в минувшую субботу на открытом турнире по дзюдо Young Stars в Риге. В категории до 34 килограммов боролись дети от 8 до 11 лет. После того, как один из борцов прижал соперника к татами, подбодрить своего ребёнка поспешила его мама: «Утри слезы! Все равно. Это русский».

На это маме сделали замечание.

—То, что вы говорите это нормально?

—Да, нормально!

Этот ролик уже успел вызвать возмущения в социальных сетях.

LSM+ удалось связаться с этой мамой. Это Сабине Козловска. Ситуацию она прокомментировала письменно: «С моей стороны ни в чей адрес не прозвучало ничего оскорбительного.

У каждой национальности и культуры есть свои особенности, и борцы русской национальности зачастую отличаются более агрессивной манерой ведения поединков, порой на грани допустимых правил — с чем мой ребёнок сталкивался уже не раз.

Во время поединка (это видно на видео) парень специально надавил на голову моего ребёнка сзади, в результате чего его лицо и нос ударились о татами, что вызвало кровотечение из носа. После этого я сказала своему ребёнку, упомянув национальность соперника, чтобы он собрался и был более внимателен в продолжении борьбы».

Она также отметила, что их семья — многонациональная, среди близких друзей — много русских, в том числе и ее лучшая подруга.

В Латвийской федерации дзюдо отнеслись к произошедшему более серьёзно. У себя на сайте организация разместила сообщение о том, что незамедлительно созовет внеочередное заседание правления, чтобы оценить ситуацию и найти способ, как не допустить подобных случаев в будущем.

«Латвийская федерация дзюдо решительно выступает против любой агрессии, оскорбительных высказываний и нетерпимого поведения со стороны родителей и зрителей во время детских соревнований, а также против разжигания вражды, дискриминации или негативного отношения, основанного на национальности человека или используемом языке. Наши ценности основаны на уважении, честности и развитии детей в спорте, и подобным ситуациям не место в среде дзюдо», — заявила федерация.

LSM+ также спросил у Сабины Козловской, не видит ли она в своих действиях чего-либо предосудительного и, учитывая, что это видео вызвало такой большой резонанс, считает ли она допустимым указывать на национальность спортсмена в публичном пространстве? Ответ был таким: «Я считаю, что своей национальностью нужно гордиться!».

Кстати, сын Сабине выиграл тот бой.