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Артуру Ирбе предложили вернуть медали, выигранные под флагом СССР 17 3619

Спорт
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
Артуру Ирбе предложили вернуть медали, выигранные под флагом СССР

Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Артур Ирбе должен вернуть все завоеванные в советское время награды после слов против участия российской команды в Олимпийских играх 2026 года.

Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Как сообщал bb.lv Артур Ирбе в интеревью шведскому изданию заявил, что Россию «ни в коем случае нельзя допускать к участию в Олимпийских играх». По словам латвийца, он не поедет на Олимпиаду, если России разрешат участвовать.

«Я не знаю, что происходит в голове у всех этих ребят. Пусть он вернет обратно золотые медали чемпионатов мира и останется просто Артуром Ирбе. Без всяких званий», — сказал Фетисов.

По словам Фетисова, в то время у Ирбе «никаких подобных высказываний не было, к тому же он хорошо говорил по-русски».

«Если бы он тогда говорил про все, что связано с нашей страной, то это вызвало бы больше уважения. Чем сейчас. Это некрасиво», — добавил Фетисов.

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#хоккей
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Оставить комментарий

(17)
  • ji
    jurijs ivanovs
    21-го мая

    Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ВИДЕТЬ РОССИЯН НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ ! И ПОД СВОИМ ФЛАГОМ РОССИИ ! СПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВНЕ ПОЛИТИКИ ! ЭТО АКСИОМА ! ТАК БЫЛО ЗАДУМАНО !

    344
    22
  • A
    Anim
    Имя не указано
    21-го мая

    Успокойся, абориген.

    Это не вам решать.

    Не в вашей компетенции.

    Сначала железную дорогу научитесь делать. В XXI веке.

    124
    7
  • MiU
    Made in USSR
    Имя не указано
    21-го мая

    Не хочешь видеть, говоришь? Дык выколи себе глаза и будет тебе счастье.

    90
    8
  • AN
    Anatoliy Novikov
    21-го мая

    И по русски он говорил, и за сборную СССР выступал, потому что выгодно было. А сейчас ССие бациллы близких родственников проснулись.

    143
    7
  • AK
    Anton Kvaskov
    21-го мая

    Просто артурирбе.....верни золотишко,картонка!!!

    144
    13
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Anton Kvaskov
    22-го мая

    Хоккей является не только весьма затратным видом спорта, но и совершенно бесполезным для большинства пожилых людей и особенно для инвалидов и пенсионеров Латвии. А этот ирба пускай медали советские вернёт.

    7
    0
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    21-го мая

    Нормальная практика.. Я смотрел статистику России, по разным видам спорта. У них тоже на счету СССРские заслуги числятся,всё что было выиграннно СССР сейчас за Россией, всё вплоть до 91 года. А это не совсем корректно и справедливо. А ведь в СССР спортсмены, не только с росийской територии выступали, были и украинцы и прибалты и прочие со всех республик. За Россией даже все ЧМ по хоккею числятся до сих пор,что СССР побеждали, а у самой России после развала, не так много то и призовых мест, чтобы в ту-же элиту входить как они привыкли, себя сильнейшими называть, у Канады в разы больше, и в отличии от России у канадцев чисто их заслуженные, а не чужие приписаны, на свой счёт.. Я против сборной России ничего не имею, но просто как минимум, это не красиво. Просто взять заслуги СССР и вместе с заслугами нынешней России, там глаза разбегаются, а взять отдельно только заслуги России (в том же хоккее) там нету ничего сверхъестественного, что бы прямо на весь мир, мы элита кричать!

    12
    92
  • A
    Anim
    Иннокентий Сидоров
    21-го мая

    Иннокентий, прежде чем примазываться к достижениям - нужно заплатить долги. Всякие Латвии, Украины и все прочие от долгов и поражений СССР самоустранились. Одна Россия за всё платила и, что характерно, - выплатила.

    Так что, поздняк метацца, как говорится. Сами отказались - теперь и не просите.

    116
    8
  • MiU
    Made in USSR
    Иннокентий Сидоров
    22-го мая

    "...а взять отдельно только заслуги России (в том же хоккее)..." Вот тут не соглашусь. Не удивлюсь, если окажется, что сборная СССР по хоккею процентов на 95-98 формировалась из тех, кто родился на территории РСФСР. А давай методом исключения? Ну, посуди сам: никого из советских республик Средней Азии в сборной никогда не было. Идём дальше: из Молдавии никого. Из Украины? Блин - также не могу припомнить. Из Литвы - разве, что Дарюс Каспарайтис. Из Латвии? Навскидку Балдерис. Василёнок и Репс, если и были в сборной, то ничего там не добились. Эстонцы? Да никого... Ну вот и всё. Кончился СССР. Остаётся только РСФСР. Так из кого формировалачь сборная?

    30
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    21-го мая

    Так а зачем лузеров хоккея слушать? Это не их вид спорта!

    88
    6
  • З
    Злой
    21-го мая

    Думаю Фетисов правильно сказал, пусть ирбе вернёт медали.

    190
    8
  • lg
    lo gos
    21-го мая

    Двуличная петушня, и нашим и вашим за копейку спляшем

    173
    8
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