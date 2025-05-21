Артуру Ирбе предложили вернуть медали, выигранные под флагом СССР

Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Артур Ирбе должен вернуть все завоеванные в советское время награды после слов против участия российской команды в Олимпийских играх 2026 года.

Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Как сообщал bb.lv Артур Ирбе в интеревью шведскому изданию заявил, что Россию «ни в коем случае нельзя допускать к участию в Олимпийских играх». По словам латвийца, он не поедет на Олимпиаду, если России разрешат участвовать.

«Я не знаю, что происходит в голове у всех этих ребят. Пусть он вернет обратно золотые медали чемпионатов мира и останется просто Артуром Ирбе. Без всяких званий», — сказал Фетисов.

По словам Фетисова, в то время у Ирбе «никаких подобных высказываний не было, к тому же он хорошо говорил по-русски».

«Если бы он тогда говорил про все, что связано с нашей страной, то это вызвало бы больше уважения. Чем сейчас. Это некрасиво», — добавил Фетисов.