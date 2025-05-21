«Сыграли катастрофически»: игроки сборной — о фиаско в Стокгольме

Главный тренер латвийской хоккейной сборной Харий Витолиньш, капитан Каспар Даугавиньш, нападающие Анрий Равинскис и Мартиньш Лавиньш прокомментировали поражение команды в решающем матче чемпионата мира 2025 года за выход в четвертьфинал.

Как уже сообщалось, в седьмом матче чемпионата мира сборная Латвии уступила австрийцам со счётом 1:6 (0:0, 1:3, 0:3) и не смогла выйти в четвертьфинал. Единственную шайбу у латвийцев забросил Эдуард Тралмакс.

Витолиньш: мы сыграли слишком хаотично

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира сборной Латвии не хватило игры, достойной лидеров, а сама игра была хаотичной, заявил главный тренер латвийской хоккейной сборной Харий Витолиньш во вторник после поражения от команды Австрии, пишет ЛЕТА.

"Не хватило лидерства. Не было того, кто бы взял на себя ответственность и сделал игру более уверенной, — сказал Витолиньш после поражения. - Всё время играли немного хаотично. Были моменты, когда нужно было самому принимать решение, но шайба отдавалась другому. Это вызывало неуверенность".

Главный тренер не стал винить кого-то конкретно, однако отметил, что были игроки, которые могли сыграть лучше, и были те, кто ошибался больше, но таков хоккей.

"Были моменты, когда мы контролировали игру, нужен был только последний бросок, но мы испугались и попытались отдать шайбу кому-то ещё", — сказал Витолиньш о причинах поражения. "Мы приняли много неправильных решений".

Тремя лучшими игроками сборной Латвии на турнире были признаны вратарь Кристер Гудлевскис, нападающий Дан Лочмелис и защитник Кристиан Рубинс. Витолиньш объяснил такой выбор тем, что благодаря Гудлевскису были одержаны важные победы, Лочмелис значительно прибавил в уверенности и мастерстве, а Рубинс был самым надёжным защитником с лучшим показателем полезности.

"Каждый что-то вложил, — сказал Витолиньш об итогах турнира. - Были и красивые победы, и хорошие матчи, но всегда в памяти остаётся последний матч".

Главный тренер не захотел давать турниру негативную оценку, подчеркнув, что, не считая последнего матча, команда в целом провела неплохой чемпионат. "Мне понравился командный дух", — добавил Витолиньш.

Даугавиньш: Австрия сыграла лучше

Сборная Австрии сыграла лучше сборной Латвии, поэтому заслуженно победила, признал капитан латвийской хоккейной сборной Каспар Даугавиньш во вторник после поражения в решающем матче чемпионата мира 2025 года за выход в четвертьфинал, пишет ЛЕТА.

"Не хочется начинать охоту на ведьм, но надо признать, что Австрия сыграла лучше, — отметил Даугавиньш. - Соперник навязал нам быстрый и очень агрессивный хоккей, а мы с первой минуты искали свою игру".

Как признал Даугавиньш в разговоре с латвийскими СМИ, в таких матчах "нервы звенят", но нужно научиться быть в подобных играх, ведь это "сладкое блюдо" хоккея.

"В таких матчах нельзя терять концентрацию, потому что современный хоккей на таком уровне, что за ошибки сразу наказывают, — сказал капитан сборной. - Это уникальный опыт как для молодых игроков, так и для меня самого".

Также опытный нападающий отметил, что в таких играх присутствует и волнение, и стремление сделать больше, что в итоге приводит к такому результату.

"Из опыта могу сказать, что в таких матчах так сильно хочешь показать лучшую игру, что перестараешься и делаешь лишнее", — пояснил Даугавиньш.

"В предыдущих матчах мы знали, что против нас будет играть команда, которая будет нас прессинговать всю игру, и мы были настолько сконцентрированы, что боролись за каждый квадратный метр. В этот раз чувствовалось давление, что мы должны быть номером один. Австрийцы шли в каждое единоборство как камикадзе и всё выигрывали".

Даугавиньш также извинился перед многочисленными болельщиками за то, что не удалось выйти в четвертьфинал, чего очень хотели и сами игроки.

"Казалось, что это очень хороший шанс, но не хватило концентрации на все 60 минут", — признал капитан сборной Латвии.

Он также признал, что с точки зрения результативности этот чемпионат для него не удался, несмотря на то, что физически и психологически он чувствовал себя прекрасно.

"Иногда играешь ужасно, чувствуешь себя катастрофически, а всё залетает. Сейчас всё наоборот — чувствуешь себя идеально, а «мешок пуст», — сказал нападающий. - Здесь я должен взять ответственность на себя".

Капитан сборной также заявил, что готов продолжать карьеру, хотя после такого турнира может и не получить достойных предложений по контракту.

"С нулём голов вряд ли кто-то позвонит, но если позвонят — я буду готов, — сказал он о своих дальнейших планах. - Играть за сборную для меня было делом чести на протяжении многих лет, и мне казалось, что физически я ещё способен. Нужно только вернуть вкус голов и инстинкт лидера. Это можно сделать, играя в клубе".

В этом году Даугавиньш участвовал уже в своём 13-м чемпионате мира.

Равинскис: ошибки вызваны недостаточной концентрацией

Ошибки, допущенные мужской сборной Латвии по хоккею во вторник в Стокгольме в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против Австрии, были вызваны нехваткой концентрации, заявил в разговоре с агентством ЛЕТА нападающий сборной Латвии Анрий Равинскис.

"Считаю, что ошибки произошли из-за недостатка концентрации", — сказал Равинскис.

"Может, кто-то и пишет, что австрийцев мы обязаны были обыгрывать, но это не слабый соперник, — подчеркнул нападающий. - На этом чемпионате Австрия выделяется тем, что пропускает мало шайб, а сама играет в хоккей высокого качества. На этот раз нас подвёл психологический настрой".

Он отметил, что австрийцы показали себя с лучшей стороны.

"Бросков у них было меньше, но качество было лучше. Когда они бросали — шайба летела в ворота", — сказал Равинскис.

Также он считает, что команда слишком глубоко играла в атакующей зоне, что дало австрийцам хорошие возможности для контратак.

"Возможно, мы играли слишком глубоко в зоне нападения, потому что австрийцы отличались перехватами шайбы в нейтральной зоне, на синей линии и выходили в контратаки три в два или два в одного защитника, — отметил Равинскис. - Это была одна из главных причин нашего поражения".

Для Равинскиса чемпионат мира в Стокгольме стал первым в его игровой карьере, и он выразил благодарность тренерам и товарищам по команде за приём и поддержку.

"Это было важно. Мне дали многое, и я благодарен за все предоставленные возможности", — сказал нападающий.

Лавиньш: сегодня наша игра была катастрофической

Игра мужской сборной Латвии по хоккею во вторник в Стокгольме в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, в котором команда проиграла Австрии, была катастрофической, заявил в разговоре с ЛЕТА нападающий сборной Мартиньш Лавиньш.

"Сегодня наша игра была катастрофической, — признал Лавиньш. - Австрийцы нас переиграли по полной программе".

"Не знаю, вышли ли мы на лёд с мыслью, что будет лёгкая прогулка, но это была худшая игра турнира, и всячески уважаю австрийцев за такую игру", — похвалил соперников нападающий.

"Мы знали, что будет тяжёлая игра. В раздевалке тоже об этом говорили. У меня нет объяснения, почему мы так вышли на матч", — добавил он.

"Оценивая турнир, после такой игры, наверное, ничего хорошего сказать не могу, но три предыдущих матча — со Швецией, несмотря на крупный счёт, с Финляндией, хоть и проиграли, и со Словакией — были очень хорошими", — подвёл итог Лавиньш.

У Латвии 9 очков

Лидером группы A с 18 очками в шести играх стала Швеция, у Канады и Финляндии — соответственно 16 и 13 очков, а Австрия, набрав десять очков в семи матчах, как последняя из группы вышла в четвертьфинал, сделав это впервые с 1994 года. С девятью очками чемпионат завершила Латвия, у Словакии в шести матчах — семь очков, у Словении в семи — четыре, а у Франции — одно очко.

В турнире участвуют 16 команд, разделённых на две группы по восемь в каждой. Каждая сборная проводит по семь матчей. Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал и продолжают борьбу за медали, а команды, занявшие последние места, покидают элитный дивизион. В следующем году их заменят Великобритания и Италия.

В этом году чемпионат мира проходит с 9 по 25 мая в городе Хернинг (Дания) и столице Швеции Стокгольме. В Хернинге проходят игры группы B и два четвертьфинала, а Стокгольм, помимо матчей группы A, принимает два четвертьфинала, полуфиналы и игры за медали.