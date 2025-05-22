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«Аль-Наср» обыграл «Аль-Халидж». Роналду не реализовал один из двух пенальти 0 374

Спорт
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
«Аль-Наср» обыграл «Аль-Халидж». Роналду не реализовал один из двух пенальти

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Халидж» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба мяча были забиты во втором тайме. На 75-й минуте отличился Джон Дюран, а на 90+7-й Криштиану Роналду реализовал пенальти.

У португальца была возможность оформить дубль, но на 66-й минуте он не реализовал первый 11-метровый в матче.

«Аль-Наср» с 67 очками занимает четвёртое место в таблице Про-Лиги, «Аль-Халидж» с 37 баллами находится на 10-й строчке.

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