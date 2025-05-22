«Манчестер Юнайтед» не взял ни одного трофея впервые с сезона-2021/22

Команда Рубена Аморима завершает сезон без трофеев.

«МЮ» также проиграл в матче за Суперкубок Англии «Манчестер Сити», вылетел из Кубка английской лиги на этапе 1/4 финала от «Тоттенхэма», уступил «Фулхэму» в пятом раунде Кубка Англии. В АПЛ за тур до финиша манкунианцы иду 16-ми в таблице.

Последний раз «Манчестер Юнайтед» не брал ни одного трофея в сезоне-2021/22. В 2023-м году команда под руководством Эрика тен Хага выиграла Кубок лиги, в 2024-м — Кубок Англии.