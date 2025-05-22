На чемпионате мира по хоккею определятся полуфиналисты

В Стокгольме и Хернинге сегодня станут известны четыре мужские сборные по хоккею, которые выйдут в полуфинал чемпионата мира, пишет ЛЕТА.

На арене "Avicii" в Стокгольме в 17:20 по латвийскому времени встретятся Финляндия и США, а через четыре часа — Швеция и Чехия. В Хернинге в то же время сначала сыграют Швейцария и Австрия, а в позднем матче — Канада и Дания. Матчи чемпионата мира транслируются в прямом эфире на телеканале LTV7 и на сайте латвийских общественных медиа "lsm.lv".

Финляндия заняла третье место в группе A с 16 очками, а США с 17 очками стали вторыми в группе B.

В последний раз команды встречались на чемпионате мира в 2023 году в групповом этапе в финском городе Тампере, где американцы победили со счётом 4:1.

Швеция заняла второе место в группе A с 18 очками, а Чехия — третье в группе B с 17 очками.

В полуфинале прошлого чемпионата мира будущие чемпионы чехи обыграли шведов со счётом 7:3.

Швейцария, начавшая турнир с поражения в овертайме от Чехии (4:5), с 19 очками выиграла группу B, а Австрия в решающем матче победила Латвию со счётом 6:1 и с десятью очками заняла четвёртое место в группе, выйдя в четвертьфинал.

В прошлом году в групповом этапе Швейцария победила Австрию со счётом 6:5.

Канада, потерпев единственное поражение в предпоследнем матче группового этапа, уступив Финляндии в серии буллитов со счётом 1:2, с 19 очками заняла первое место в группе A, а Дания завоевала путёвку в четвертьфинал в последнем матче, обыграв в серии буллитов Германию — 2:1.

В прошлом году в групповом этапе Канада обыграла Данию со счётом 5:1.

В группе A первое место с 19 очками заняла Канада, 18 очков набрала Швеция, а 16 — Финляндия. С десятью очками в семи матчах в четвертьфинал также вышла Австрия — впервые с 1994 года. Латвия завершила турнир с девятью очками, у Словакии было семь, у Словении — четыре, а у Франции — одно очко.

В группе B Швейцария в семи матчах набрала 19 очков, США и Чехия — по 17, Дания — 11, а Германия — десять. Норвегия набрала четыре очка, Венгрия и Казахстан — по три. Казахстан покидает элитный дивизион.

Ранее сообщалось, что сборная Латвии в группе A обыграла Францию (4:1), уступила Канаде (1:7), победила Словению (5:2), проиграла Швеции (0:6) и Финляндии (1:2), обыграла Словакию (5:1), но в решающем матче за выход в четвертьфинал уступила Австрии (1:6), заняв десятое место.

16 команд были разделены на две группы по восемь в каждой и сыграли круговой турнир. Четыре лучшие команды из каждой группы проходят в четвертьфинал, а худшие команды — Казахстан и Франция — покидают высший дивизион. В следующем году их заменят Великобритания и Италия.

Чемпионат мира завершается в выходные в датском Хернинге и столице Швеции Стокгольме. В Хернинге проходят матчи группы B и два четвертьфинала, а в Стокгольме — игры группы A, два четвертьфинала, полуфиналы и финальные матчи за медали.

В прошлом году на чемпионате мира победу на своём поле одержали чехи, в финале обыгравшие Швейцарию со счётом 2:0. Бронзовые медали завоевала Швеция, победившая Канаду — 4:2. Сборная Латвии заняла девятое место, несмотря на четыре победы в групповом этапе.