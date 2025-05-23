Сверхсенсация на ЧМ по хоккею: датчане отправляют домой звездных канадцев

Сборная Канады с Сидни Кросби, Нэйтаном Маккинноном и ещё кучей звёзд НХЛ проиграла в первом раунде плей-офф скромной Дании, собранной из малоизвестных игроков. Фанаты хоккея вспомнят только пару игроков из ее состава.
Игра завершилась со счётом 2:1. Датчане забросили шайбы на 58-й и 60-й минутах, отыгравшись с 0:1.
Звёздная сборная Канады с таким составом была явным фаворитом чемпионата мира. Эксперты даже не видели альтернативного исхода ЧМ.
Вера в чемпионство Канады усилилась после группового раунда, где родоначальники прошлись катком по соперникам. Однако, все закончилось в первой же игре плей-офф.
Победный гол сборной Дании:
GAME. CHANGER. Nick Olesen sends @dkishockey through! 🇩🇰💥 #MensWorlds #IIHF pic.twitter.com/en6PBK4F9I— IIHF (@IIHFHockey) May 22, 2025
Другие результаты четвертьфиналов:
Швеция – Чехия – 5:2
Швейцария – Австрия – 6:0
США – Финляндия – 5:2
В полуфинале ЧМ-2025 Швеция встретится с США. В другом матче за выход в финал встретятся Швейцария и Дания.
Оба полуфинальных матча пройдут в субботу, 24 мая на «Авичи Арене» в Стокгольме.
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