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Сверхсенсация на ЧМ по хоккею: датчане отправляют домой звездных канадцев 1 1010

Спорт
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Сверхсенсация на ЧМ по хоккею: датчане отправляют домой звездных канадцев

Сборная Канады с Сидни Кросби, Нэйтаном Маккинноном и ещё кучей звёзд НХЛ проиграла в первом раунде плей-офф скромной Дании, собранной из малоизвестных игроков. Фанаты хоккея вспомнят только пару игроков из ее состава.

Игра завершилась со счётом 2:1. Датчане забросили шайбы на 58-й и 60-й минутах, отыгравшись с 0:1.

Звёздная сборная Канады с таким составом была явным фаворитом чемпионата мира. Эксперты даже не видели альтернативного исхода ЧМ.

Вера в чемпионство Канады усилилась после группового раунда, где родоначальники прошлись катком по соперникам. Однако, все закончилось в первой же игре плей-офф.

Победный гол сборной Дании:

Другие результаты четвертьфиналов:

Швеция – Чехия – 5:2

Швейцария – Австрия – 6:0

США – Финляндия – 5:2

В полуфинале ЧМ-2025 Швеция встретится с США. В другом матче за выход в финал встретятся Швейцария и Дания.

Оба полуфинальных матча пройдут в субботу, 24 мая на «Авичи Арене» в Стокгольме.

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(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го мая

    Ну а Латвии то что с этого? И вообще хоккей для Латвии весьма затратный и для старшего поколения абсолютно бесполезный вид спорта.

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