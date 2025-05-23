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Защитнику «Севильи» Кике Саласу грозит до 3 лет лишения свободы из-за намеренного получения желтых карточек 0 422

Спорт
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Защитнику «Севильи» Кике Саласу грозит до 3 лет лишения свободы из-за намеренного получения желтых карточек

По данным газеты El Confidencial, полиция обнаружила в телефоне защитника «Севильи» Кике Саласа сообщения, свидетельствующие о том, что он специально нарушал правила, чтобы получить желтую карточку и заработать на ставках.

Об этом он предупреждал своих друзей, которые делали ставки вместо него. У полиции есть подтверждение, что он делал это в пяти матчах сезона-2023/24.

Расследование началось в январе 2025 года, когда полиция забрала Кике Саласа для дачи показаний прямо с тренировки. Правда, он воспользовался своим правом не давать показаний. После этого «Севилья» выступила с заявлением, в котором выразила уважение к судебному процессу и презумпции невиновности, хотя и осудила любое мошенничество в спорте.

При этом защитник продолжал играть за команду, в частности, провел 90 минут в недавнем матче с мадридским «Реалом». К слову, в нынешнем сезоне он получил 6 предупреждений, в прошлом их было 10.

Саласу грозит до 3 лет лишения свободы, но он может этого избежать, если достигнет соглашения с букмекерами, пострадавшими из-за его противоправных действий.

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