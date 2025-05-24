Футболисты "Наполи" в пятницу в заключительном, 38-м туре обеспечили себе чемпионский титул Италии, пишет ЛЕТА.

"Наполи" на своём поле обыграл "Кальяри" со счётом 2:0 (1:0).

За три минуты до конца первого тайма хозяева вышли вперёд благодаря голу Скотта Мактоминея, который замкнул дальнюю подачу Маттео Политано.

В начале второго тайма, спустя шесть минут после возобновления игры, Ромелу Лукаку после длинного паса Амира Ррахмани получил мяч на половине поля гостей, успешно обыграл защитников и точно пробил в ворота, установив счёт 2:0.

"Наполи" ранее становился чемпионом в 2023 году, выиграв Серию A впервые с 1990 года.

Тем временем прошлогодний чемпион — миланский "Интер" — в гостях победил "Комо" со счётом 2:0 (1:0), завершив сезон на втором месте. "Интер" мог бы побороться за чемпионство, если бы "Наполи" сыграл вничью или проиграл.

Уже на 20-й минуте матча миланцы вышли вперёд благодаря голу Стефана де Врея, который головой отправил мяч в ворота хозяев после углового, исполненного Хаканом Чалханоглу.

В конце первого тайма команда "Комо" осталась в меньшинстве после того, как арбитр, просмотрев VAR, показал красную карточку вратарю Пепе Рейне, для которого этот матч стал последним в карьере.

В начале второго тайма преимущество "Интера" удвоил Хоакин Корреа.

Оставшиеся матчи итальянской Серии A пройдут в выходные.

По итогам 38 матчей "Наполи" занял первое место с 82 очками, "Интер" завершил сезон с 81 очком, а ранее третье место с 74 очками в 37 играх обеспечила себе "Аталанта" из Бергамо. За последнюю путёвку в Лигу чемпионов в заключительном туре будут бороться туринский "Ювентус", "Рома" и римский "Лацио", набравшие соответственно 67, 66 и 65 очков.