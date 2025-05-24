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На чемпионате мира по хоккею станут известны финалисты 0 1112

Спорт
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
На чемпионате мира по хоккею станут известны финалисты
ФОТО: LETA

Сегодня в Стокгольме определятся мужские сборные, которые выйдут в финал чемпионата мира по хоккею, пишет ЛЕТА.

На "Avicii" арене в Стокгольме в 15:20 по латвийскому времени встретятся Швеция и США, а через четыре часа — Швейцария и Дания. Матчи чемпионата мира транслируются в прямом эфире на телеканале LTV7 и на сайте lsm.lv.

Швеция заняла второе место в группе A с 18 очками, США — второе место в группе B с 17 очками.

В четвертьфинале Швеция обыграла Чехию со счётом 5:2, а США с тем же результатом победили Финляндию.

В групповом этапе прошлогоднего чемпионата мира Швеция также выиграла у США — 5:2.

Швейцария, начавшая турнир с поражения в овертайме от Чехии (4:5), с 19 очками победила в группе B, а Дания вышла в четвертьфинал только в последнем матче группы, обыграв Германию по буллитам со счётом 2:1.

В четвертьфинале Дания сотворила сенсацию, обыграв Канаду на домашней арене в Хернинге со счётом 2:1, а Швейцария разгромила Австрию — 6:0.

Команды уже встречались на этом чемпионате — швейцарцы выиграли со счётом 5:2.

Первое место в группе A с 19 очками заняла Канада, у Швеции — 18 очков, у Финляндии — 16. Последней в плей-офф из этой группы вышла Австрия, набрав 10 очков в семи матчах и впервые с 1994 года попав в четвертьфинал. Латвия завершила турнир с 9 очками, у Словакии было 7 очков, у Словении — 4, у Франции — 1 очко.

В группе B Швейцария набрала 19 очков, США и Чехия — по 17, Дания — 11, Германия — 10. У Норвегии было 4 очка, по 3 — у Венгрии и Казахстана, который покидает элитный дивизион.

Ранее сообщалось, что сборная Латвии в группе A обыграла Францию (4:1) и Словению (5:2), уступила Канаде (1:7), Швеции (0:6), Финляндии (1:2), победила Словакию (5:1), но в решающем матче за выход в четвертьфинал проиграла Австрии (1:6), заняв 10-е место на турнире.

В чемпионате мира участвовали 16 команд, разделённые на две группы по восемь. По четыре лучшие команды из каждой группы выходили в четвертьфинал, а худшие команды групп — Казахстан и Франция — покинут элитный дивизион. В следующем году их места займут Великобритания и Италия.

Чемпионат мира завершится в воскресенье. До полуфиналов матчи проходили также в датском городе Хернинг. В Стокгольме, помимо матчей группы и двух четвертьфиналов, состоятся полуфинальные игры и матчи за медали.

В прошлом году чемпионат мира выиграла Чехия, обыгравшая в финале Швейцарию со счётом 2:0. Бронзу завоевала Швеция, победившая Канаду — 4:2. Сборная Латвии тогда заняла девятое место, несмотря на четыре победы в групповом этапе.

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#хоккей #чм по хоккею 2025
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