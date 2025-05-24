Роналдо продал свою долю в испанском «Вальядолиде»

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Бразилец стал владельцем клуба в 2018 году.

«Председатель совета директоров и мажоритарный акционер футбольного клуба «Реал Вальядолид» Роналдо Луис Назарио де Лима объявляет о подписании соглашения о передаче мажоритарного пакета акций клуба североамериканской инвестиционной группе при финансовой поддержке европейского фонда. Более подробная информация о новом проекте, который ознаменует этот новый этап, будет объявлена ​​в ближайшие дни», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

«Вальядолид» находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 16 очков после 37 матчей и потеряла шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе.