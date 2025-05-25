«Штутгарт» нанес поражение «Арминии» и завоевал Кубок Германии

На Олимпийском стадионе в Берлине в финале Кубка Германии «Штутгарт» переиграл «Арминию» со счетом 4:2.

«Штутгарт» завоевал свой первый трофей с 2007 года.

Отметим, что «Арминия» на пути в финал разобралась с «Ганновером», «Унион Берлином», «Фрайбургом», «Вердером» и «Байером». Хотя сама команда по итогам этого сезона только вышла во вторую бундеслигу после того, как стала чемпионом третьего дивизиона, где на два очка опередила ближайшего преследователя «Динамо» Дрезден.

Арминия — Штутгарт — 2:4

Голы: 0:1 — Вольтмейд (15). 0:2 — Мийо (22). 0:3 — Ундав (28). 0:4 — Мийо (66). 1:4 — Канья (82). 2:4 — Вагноман (85, автогол).