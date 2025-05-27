Автомобиль въехал в толпу людей во время чемпионского парада «Ливерпуля», есть раненые, водителя задержали

— В настоящее время мы имеем дело с сообщениями о ДТП в центре Ливерпуля. С нами связались в понедельник, 26 мая, сразу после 18.00 после сообщений о столкновении автомобиля с несколькими пешеходами на Уотер‑стрит. Машина остановилась на месте происшествия, мужчина был задержан. Мы просим людей не строить догадки относительно обстоятельств инцидента на Уотер‑стрит в центре Ливерпуля. Можем подтвердить, что арестованный мужчина — 53‑летний белый британец из Ливерпуля. Продолжаются масштабные расследования для установления обстоятельств, приведших к столкновению, — говорится заявлении полиции.

Ранее телеканал Би‑би‑си сообщил, что по меньшей мере троих раненых госпитализировали.

«Ливерпуль» досрочно выиграл чемпионат Англии 27 апреля, обыграв лондонский «Тоттенхэм» (5:1). Сезон АПЛ завершился 25 мая.