IIHF планирует провести турнир для сборных Европы в разгар сезона

Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) планирует в течение сезона провести турнир для европейских хоккейных сборных, говорится в сообщении IIHF по итогам прошедшего конгресса.

В «Кубке европейских наций» планируется участие 12 сборных, однако пока IIHF не указала, какие именно страны примут в нём участие.

IIHF организует этот турнир, чтобы сборные могли проводить игры в так называемые «окна» для национальных команд, которые обычно предусмотрены в календаре европейских клубов в ноябре, декабре и феврале.

Ежегодный конгресс IIHF прошёл в Стокгольме во время чемпионата мира, победителем которого в воскресенье стала сборная США.