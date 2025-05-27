Судью по делу о смерти Марадоны отстранили от процесса

Судью Джульетту Макинтач отстранили от участия в разбирательстве дела о смерти бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны из-за обвинения в предвзятости, сообщает TN.

На слушаниях 27 мая адвокаты защиты представили материалы о том, что судья тайно снимала видео для документального фильма о процессе.

В итоге Макинтач взяла самоотвод, который был принят судом. После ее ухода судейскую коллегию должны сформировать заново.

Перед заседанием 27 мая фанаты Марадоны напали на одного из обвиняемых — личного врача футболиста Леопольдо Луке. Перед входом в суд они ударили нейрохирурга флагом по голове.

Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года в своем доме в Тигре из-за инфаркта миокарда. В результате вскрытия выяснилось, что сердце 60-летнего аргентинца было примерно вдвое больше обычного из-за дилатационной кардиомиопатии.

По делу о смерти Марадоны на скамье подсудимых оказались семь медицинских работников, включая врачей и медсестер. Их обвиняют в халатности, которая могла привести к гибели футболиста. В случае признания вины медикам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет.