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«Челси» стал победителем Лиги конференций 0 336

Спорт
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
«Челси» стал победителем Лиги конференций

«Челси» обыграл «Бетис» в финале Лиги конференций, который прошел во Вроцлаве, — 4:1.

Лондонцы пропустили первыми уже на девятой минуте, однако забили четыре мяча после перерыва.

Для «Челси» это первый турнир, выигранный после продажи клуба Романом Абрамовичем. Предыдущий трофей был завоеван в феврале 2022 года на клубном чемпионате мира.

БЕТИС — ЧЕЛСИ — 1:4

ВРОЦЛАВ. «Вроцлав Арена».

СУДЬЯ: Пельто (Босния и Герцеговина).

БЕТИС: Адриан — Бартра, Натан, Р.Родригес (Перро, 46), Сабали, Иско (к), Кардозо (Альтимира, 85), Пабло Форнальс (Ло Сельсо, 85), Эззалзули (Х.Родригес, 53), Антони, Бакамбю (Руибаль, 72).

ЧЕЛСИ: Йергенсен — Бадиашиле (Колвилл, 61), Чалоба, Кукурелья, Гюсто (Джеймс, 46), Фернандес (к), Кайседо, Палмер (Гиу, 87), Педру Нету (Санчо, 61), Мадуэке, Джексон (Дьюсбери-Холл, 80).

ГОЛЫ: 1:0 — Эззалзули (9). 1:1 — Фернандес (65). 1:2 — Джексон (70). 1:3 — Санчо (83). 1:4 — Кайседо (91+).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Бадиашиле (55), Палмер (79), Санчо (85), Антони (88), Перро (95+).

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