«Челси» стал победителем Лиги конференций

«Челси» обыграл «Бетис» в финале Лиги конференций, который прошел во Вроцлаве, — 4:1.
Лондонцы пропустили первыми уже на девятой минуте, однако забили четыре мяча после перерыва.
Для «Челси» это первый турнир, выигранный после продажи клуба Романом Абрамовичем. Предыдущий трофей был завоеван в феврале 2022 года на клубном чемпионате мира.
БЕТИС — ЧЕЛСИ — 1:4
ВРОЦЛАВ. «Вроцлав Арена».
СУДЬЯ: Пельто (Босния и Герцеговина).
БЕТИС: Адриан — Бартра, Натан, Р.Родригес (Перро, 46), Сабали, Иско (к), Кардозо (Альтимира, 85), Пабло Форнальс (Ло Сельсо, 85), Эззалзули (Х.Родригес, 53), Антони, Бакамбю (Руибаль, 72).
ЧЕЛСИ: Йергенсен — Бадиашиле (Колвилл, 61), Чалоба, Кукурелья, Гюсто (Джеймс, 46), Фернандес (к), Кайседо, Палмер (Гиу, 87), Педру Нету (Санчо, 61), Мадуэке, Джексон (Дьюсбери-Холл, 80).
ГОЛЫ: 1:0 — Эззалзули (9). 1:1 — Фернандес (65). 1:2 — Джексон (70). 1:3 — Санчо (83). 1:4 — Кайседо (91+).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Бадиашиле (55), Палмер (79), Санчо (85), Антони (88), Перро (95+).
Оставить комментарий