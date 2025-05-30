Официально: Массимилиано Аллегри — новый (старый) главный тренер «Милана»

Ранее СМИ сообщали, что «россонери» предложили контракт, рассчитанный на два года. Зарплата специалиста может составить 5 млн евро за сезон, также предусмотрены бонусные выплаты.

«Клуб тепло приветствует и желает всего наилучшего Массимилиано и его помощникам», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Аллегри занимал должность главного тренера «россонери» с 2010 по 2014 год. Под его руководством «Милан» становился чемпионом Италии в сезоне-2010/11, а также выигрывал Суперкубок Италии. Последним местом работы 57-летнего специалиста был «Ювентус» (2021-2024 годы).