«Эдмонтон» обыграл «Флориду» в первом матче финала Кубка Стэнли

«Эдмонтон» выиграл у «Флориды» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли — 4:3 ОТ.

В основное время у «Ойлерз» голами отметились Леон Драйзайтль, Маттиас Экхольм и Виктор Арвидссон, а у «Пантерз» — дубль оформил Сэм Беннетт и одну шайбу забросил Брэд Маршан. В овертайме авторам победного гола стал Драйзайтль.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 42 из 46 бросков по своим воротам.

Второй матч в серии состоится в субботу, 7 июня, и начнется в 03.00 по латвийскому времени.