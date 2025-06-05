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Карлсен против Гукеша: когда нервы ни к черту! 0 874

Спорт
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Карлсен против Гукеша: когда нервы ни к черту!

В шахматном мире сейчас вовсю обсуждают то, что случилось в норвежском Ставангере, где наконец-то сошлись лицом к лицу норвежец Магнус Карлсен и новый чемпион мира Гукеш Доммараджу из Индии. Они оба выступали на местном турнире Norway Chess впервые после того, как индиец завоевал шахматную корону в классике. Чем все обернулось?

Лошадью ходи!

Первую партию Карлсен уверенно забрал белыми, но вторая едва не довела его до истерики. А все потому, что в эндшипиле 19-летний Гукеш с лишним конем обскакал проходные пешки норвежца, и тот, признав поражение, вспылил. Съежился и треснул кулаками по столу! И сгоряча воскликнул Oh my God! («Боже мой!»).

А далее что? Наглядна и реакция Гукеша. Он явно был в шоке от взлетевших в воздух фигур. Показалось, что и конь рядом с доской будто взбрыкнул и повалил стоявших сзади пешку со слоном. Гукеш с испуганным видом отъехал на стуле и недоверчиво взглянул на Карлсена. Тот поспешил протянуть руку.

Доигрывали уже на секундах. Итог побоища - в виде рухнувшего короля Карлсена на доске. Норвежец извинился и, выходя из зала, по-отечески хлопнул соперника по спине, который, кажется, опять вздрогнул.

«Просто повезло»

Эмоции легко понять. Магнус давил всю партию и переигрывал юного чемпиона мира, но грубо зевнул на 52-м ходу. «Не совсем понимаю, в чем была задумка Гукеша, - резюмирует Магнус. - Мне кажется, я играл отлично».

«Я мало что мог сделать, - признался индиец. - У меня явно было проиграно. К счастью, он попал в цейтнот. В 99 случаях из 100 я бы проиграл. Просто повезло. Поведение Магнуса? Я за свою карьеру тоже часто бил по столу!»

На Norway Chess осталось три тура. Карлсен утратил лидерство и отстает на полбалла от Гукеша и на полтора от Фабиано Каруаны. Шансы на победу пока есть у всех. «Стать чемпионом мира еще не означает, что я лучший в мире, - говорил Гукеш еще в декабре. - Очевидно, что это Магнус. Хочу выйти на уровень, которого он достиг».

И кто знает, вдруг проигрыш замотивирует Карлсена вернуться в борьбу за корону. Почему бы и нет?

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